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今売れてるワイヤレスマウスTOP10、ロジクール「PRO X SUPERLIGHT」新色が首位初登場　2022/3/21

実売データ

2022/03/21 12:00

　「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse マゼンタ
G-PPD-003WL-MG（ロジクール

2位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

3位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

4位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）

5位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

6位　Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）

7位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）

8位　PEBBLE M350 グラファイト
M350GR（ロジクール）

9位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）

10位 抗菌 Bluetooth5.0 静音IRマウス Mサイズ ブラック
M-BY11BRSKBK（エレコム）
 
G-PPD-003WL-MG


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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