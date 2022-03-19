今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ新機種「AQUOS wish」が初TOP3入り 2022/3/19
「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年3月7週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が2週連続で首位を獲得した。3位にはシャープ「AQUOS wish」のキャリアフリー版がランクイン。先週の7位から4ランクアップして初めてTOP3に入った。同じモデルのau版「AQUOS wish SHG06」も10位に登場した。先週13位だったGoogle「Pixel 5a (5G)(Softbank)」は9位に浮上。4週ぶりでTOP10に返り咲いた。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
5位 arrows We FCG01（FCNT）
6位 Xperia 10 III SO-52B（ソニー）
7位 BASIO4 KYV47（京セラ）
8位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
9位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
10位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年3月7週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が2週連続で首位を獲得した。3位にはシャープ「AQUOS wish」のキャリアフリー版がランクイン。先週の7位から4ランクアップして初めてTOP3に入った。同じモデルのau版「AQUOS wish SHG06」も10位に登場した。先週13位だったGoogle「Pixel 5a (5G)(Softbank)」は9位に浮上。4週ぶりでTOP10に返り咲いた。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
5位 arrows We FCG01（FCNT）
6位 Xperia 10 III SO-52B（ソニー）
7位 BASIO4 KYV47（京セラ）
8位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
9位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
10位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。