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今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ新機種「AQUOS wish」が初TOP3入り　2022/3/19

実売データ

2022/03/19 17:30

　「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年3月7週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が2週連続で首位を獲得した。3位にはシャープAQUOS wish」のキャリアフリー版がランクイン。先週の7位から4ランクアップして初めてTOP3に入った。同じモデルau版「AQUOS wish SHG06」も10位に登場した。先週13位だったGooglePixel 5a (5G)(Softbank)」は9位に浮上。4週ぶりでTOP10に返り咲いた。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG
3位　AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
5位　arrows We FCG01（FCNT）
6位　Xperia 10 III SO-52B（ソニー
7位　BASIO4 KYV47（京セラ
8位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO
9位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
10位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
 
AQUOS wish


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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