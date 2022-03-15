今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー「HT-S100F」が首位返り咲き　2022/3/15

実売データ

2022/03/15 12:00

　「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

6位　Smart Soundbar 900 Black
（BOSE）

7位　Bose TV Speaker
BOSE

8位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）

9位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

10位 HS214
Hisense
 
HT-S100F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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