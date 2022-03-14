今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ambie製品が初TOP10入り 2022/3/14
実売データ
2022/03/14 07:30
「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年2月28日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が4週ぶりに首位に返り咲いた。先週1位のソニー「LinkBuds グレー」は5位に後退。再びアップルがTOP3を独占した。10位にはイヤーカフ型で耳を塞がない形状が特徴のambie「ambie sound earcuffs AM-TW01 WHITE」がランクイン。同社製品がTOP10入りするのは初めて。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年2月28日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が4週ぶりに首位に返り咲いた。先週1位のソニー「LinkBuds グレー」は5位に後退。再びアップルがTOP3を独占した。10位にはイヤーカフ型で耳を塞がない形状が特徴のambie「ambie sound earcuffs AM-TW01 WHITE」がランクイン。同社製品がTOP10入りするのは初めて。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。