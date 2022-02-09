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今売れてる交換レンズTOP10、ニコンの新製品「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」が2位にランクイン　2022/2/9

実売データ

2022/02/09 07:30

　「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン

2位　NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
ニコン

3位　EF-S24mm F2.8 STM
EF-S2428STM（キヤノン）

4位　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン

5位　EF24-70mm F2.8L II USM
EF24-70L2（キヤノン）

6位　LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S.
H-HS030（パナソニック

7位　AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）

8位　NIKKOR Z 40mm f/2
（ニコン）

9位　28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）

10位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）」
 
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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