今売れてる交換レンズTOP10、ニコンの新製品「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」が2位にランクイン 2022/2/9
「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
2位 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
（ニコン）
3位 EF-S24mm F2.8 STM
EF-S2428STM（キヤノン）
4位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
5位 EF24-70mm F2.8L II USM
EF24-70L2（キヤノン）
6位 LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S.
H-HS030（パナソニック）
7位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
8位 NIKKOR Z 40mm f/2
（ニコン）
9位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
10位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）」
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
2位 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
（ニコン）
3位 EF-S24mm F2.8 STM
EF-S2428STM（キヤノン）
4位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
5位 EF24-70mm F2.8L II USM
EF24-70L2（キヤノン）
6位 LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S.
H-HS030（パナソニック）
7位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
8位 NIKKOR Z 40mm f/2
（ニコン）
9位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
10位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）」
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。