今売れてるミラーレス一眼TOP10、キヤノン「EOS M6 MarkII」が発売以来初首位　2022/2/2

実売データ

2022/02/02 12:00

　「BCNランキング」2022年1月17日から23日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　EOS M6 MarkII ダブルズームキット シルバー
EOSM6MK2SL-WZK（キヤノン

2位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）

3位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

4位　α7 IV
ILCE-7M4（ソニー

5位　OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）

6位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

7位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

8位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

9位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

9位　EOS M6 MarkII ダブルズームキット ブラック
EOSM6MK2BK-WZK（キヤノン）
 
EOSM6MK2SL-WZK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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