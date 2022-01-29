今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ホリのゲームパッドがTOP3入り 2022/1/29
実売データ
2022/01/29 12:00
「BCNランキング」2022年1月17日から23日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
3位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
4位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
7位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
8位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
3位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
4位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
7位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
8位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。