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にじさんじ「叶」×ゲーミングPC「GALLERIA」の企画番組が決定！

販売戦略

2021/12/27 21:00

　サードウェーブは12月27日20時から、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」シリーズと、「にじさんじ」所属バーチャルライバー「叶」さんがタイアップした企画番組を、YouTubeの叶さんのチャンネルにてライブ配信する。

ゲーミングPC「GALLERIA」と「にじさんじ」ライバーの
叶さんによる企画番組をYouTubeでライブ配信

　同番組では、「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」を使用し、「Xbox Game Pass」サービスとWindows 11のゲーム機能の紹介を行う。

　さらに、叶さんが実際にゲームをプレイして、最新「GALLERIA」の性能、魅力、および現在実施中のキャンペーンについて紹介する。
 
番組に出演する「にじさんじ」所属の叶（かなえ）さん
 
GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載
Xbox Game Pass Ultimate 同梱版

　「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」は、CPUインテルCore i7-11700、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3070を搭載。価格は25万9980円。「Xbox Game Pass Ultimate x Windows11 ゲーマー応援キャンペーン with GALLERIA」の対象製品でもある。

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