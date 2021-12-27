にじさんじ「叶」×ゲーミングPC「GALLERIA」の企画番組が決定！

サードウェーブは12月27日20時から、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」シリーズと、「にじさんじ」所属バーチャルライバー「叶」さんがタイアップした企画番組を、YouTubeの叶さんのチャンネルにてライブ配信する。
同番組では、「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」を使用し、「Xbox Game Pass」サービスとWindows 11のゲーム機能の紹介を行う。
さらに、叶さんが実際にゲームをプレイして、最新「GALLERIA」の性能、魅力、および現在実施中のキャンペーンについて紹介する。
「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」は、CPUにインテルCore i7-11700、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3070を搭載。価格は25万9980円。「Xbox Game Pass Ultimate x Windows11 ゲーマー応援キャンペーン with GALLERIA」の対象製品でもある。
同番組では、「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」を使用し、「Xbox Game Pass」サービスとWindows 11のゲーム機能の紹介を行う。
さらに、叶さんが実際にゲームをプレイして、最新「GALLERIA」の性能、魅力、および現在実施中のキャンペーンについて紹介する。
「GALLERIA XA7C-R37 ASRock H570 第11世代Core搭載 Xbox Game Pass Ultimate 同梱版」は、CPUにインテルCore i7-11700、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3070を搭載。価格は25万9980円。「Xbox Game Pass Ultimate x Windows11 ゲーマー応援キャンペーン with GALLERIA」の対象製品でもある。
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外部リンク
- サードウェーブ＝http://info.twave.co.jp/
- 「GALLERIA」＝https://galleria.net/
- 「にじさんじ」＝https://www.nijisanji.jp/
- 叶さんのYouTubeチャンネル「Kanae Channel」（YouTube）＝https://www.youtube.com/channel/UCspv01oxUFf_MTSipURRhkA
- 「Xbox Game Pass Ultimate x Windows11 ゲーマー応援キャンペーン with GALLERIA」＝https://www.dospara.co.jp/5info/cts_gamepasscampaign