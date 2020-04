Xboxの定額制ゲーム遊び放題サービスがいよいよ日本上陸

日本マイクロソフトは4月14日にXbox One(Xbox Game Pass for Console) とWindows PC向けに定額制のゲーム遊び放題サービス「Xbox Game Pass」の提供を開始した。Xbox Game Passでプレーできるタイトルは100本以上にのぼり、「ウィッチャー3」や「デビルメイクライ5」などの人気作からなつかしの名作、世界のインディー作品まで制限なく遊ぶことができる。税込価格はPC向けの「Xbox Game Pass for PC(Beta)」が425円、Xbox One向けの「Xbox Game Pass for Console」が850円、両デバイス対応でXbox Live Goldをバンドルする「Xbox Game Pass Ultimate」が1100円。