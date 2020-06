Xbox Game Pass for PC同梱パソコン

サードウェーブは、「Xbox Game Pass for PC同梱パソコン」4機種をドスパラ各店舗とドスパラ通販サイトで6月2日に発売した。Xbox Game Pass for PC同梱パソコンは、マイクロソフトが提供する、Windows向けゲームのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass for PC(Beta)」の30日間トライアルコードが付属するゲーミングPC。Xbox Game Pass for PC(Beta)をアクティベートした日から30日間、全てのサービスを楽しめる。なお、トライアル期間終了後は、ユーザーがキャンセルしない限りサービス提供が継続され、通常のサブスクリプション料金が請求されるので注意が必要。ラインアップは、デスクトップPCが「GALLERIA ZZ ガレリア ZZ Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」「GALLERIA XF ガレリア XF Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」「GALLERIA XT ガレリア XT Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」の3機種、ノートPCが「GCR2070RGF-QC ガンメタリックモデル Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」の計4機種。GALLERIA ZZ ガレリア ZZ Xbox Game Pass for PC Bundle Editionは、CPUにインテルCore i9-9900K、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2080 Ti、メモリ16GB、1TBのSSDを搭載する。税別価格は27万9980円。GALLERIA XF ガレリア XF Xbox Game Pass for PC Bundle Editionは、CPUにインテルCore i7-9700F、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER、メモリ16GB、512GBのM.2 SSDと2TBのHDDを搭載する。税別価格は16万4980円。GALLERIA XT ガレリア XT Xbox Game Pass for PC Bundle Editionは、CPUにインテルCore i7-9700、グラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER、メモリ16GB、512GBのSSDと1TBのHDDを搭載する。税別価格は12万9980円。GCR2070RGF-QC ガンメタリックモデル Xbox Game Pass for PC Bundle Editionは、CPUにインテルCore i9-9750H、15.6インチワイド液晶ディスプレイ(解像度1920×1080)、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070 MAX-Q、メモリ16GB、1TBのSSDを搭載する。税別価格は18万8280円。