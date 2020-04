「Minecraft for Windows 10 Master Collection同梱版パソコン」にノートPC2機種を追加

サードウェーブは、「Minecraft」と追加コンテンツが付属するPC「Minecraft for Windows 10 Master Collection同梱版パソコン」に、ノートPC「GALLERIA GCR1660TGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版」と「GALLERIA GCR2070RGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版」の2機種を追加し、全国のドスパラ各店舗とドスパラ通販サイトで4月3日に発売した。Minecraft for Windows 10 Master Collection同梱版パソコンは、簡単なステップでMinecraft for Windows 10 Master Collectionを導入できる。追加されたノートPCは、どちらもCPUにインテルCore i7-9750H、15.6インチワイド液晶ディスプレイ(解像度1920×1080)、メモリ16GBを搭載し、インターフェースにUSB Type-C×1基、USB 3.1 Gen2×1基、Gen1×2基、HDMI出力、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠の有線LANポート×1基、SDXC/SDHC/SDカードリーダーなどを備える。対応無線通信はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠の無線LANと、Bluetooth 5.0。OSはWindows 10 Home 64ビット。サイズが幅356.4×高さ20.5×奥行き233.6mmで、重さが約1.87kg。GALLERIA GCR1660TGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版は、グラフィックスにNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti、512GBのSSDを搭載する。税別価格は14万5380円。GALLERIA GCR2070RGF-QC Minecraft for Windows 10 Master Collection 同梱版は、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070 MAX-Q、1TBのSSDを搭載する。税別価格は18万2280円。