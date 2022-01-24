今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ヤマハ「Empower」 2022/1/24
実売データ
2022/01/24 07:30
「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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