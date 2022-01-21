2022年は“チェキ”がアツい！ コンデジ最新売れ筋ランキング 2022/1/21
実売データ
2022/01/21 07:30
「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、コンパクトデジタルカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
4位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
5位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
6位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
7位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
8位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
9位 RICOH WG-70 オレンジ
WG-70OR（リコーイメージング）
10位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
4位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
5位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
6位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
7位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
8位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
9位 RICOH WG-70 オレンジ
WG-70OR（リコーイメージング）
10位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。