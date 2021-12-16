帰省前に購入しておきたい！　いま売れてるドラレコは？　2021/12/16

実売データ

2021/12/16 07:30

　「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック

2位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

3位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）

4位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

6位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）

7位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
ZDR026（コムテック）

9位　ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）

10位 Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）
 
ドライブレコーダー　ZDR035（コムテック）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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