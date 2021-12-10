今売れてる外付けSSDは、「テレビもPCもどっちもいける」タイプ　2021/12/10

実売データ

2021/12/10 12:35

　「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー

2位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

3位　SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）

4位　Crucial X6 Portable SSD 1TB
CT1000X6SSD9（Micron Technology

5位　Crucial X6 2TB
CT2000X6SSD9（Micron Technology）

6位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

7位　SSD-PUTA 250GB
SSD-PUT250U3-BKA（バッファロー）

7位　Crucial X8 2TB Portable SSD
CT2000X8SSD9（Micron Technology）

9位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

10位 Crucial X6 Portable SSD 500GB
CT500X6SSD9（Micron Technology）
 
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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