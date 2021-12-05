今売れてるスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS sense4 basic」が26週ぶりにTOP10入り 2021/12/5
「BCNランキング」2021年11月22日から28日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12 mini（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 iPhone 12（アップル）
6位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
8位 BASIO4（京セラ）
9位 iPhone 13 mini（アップル）
10位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12 mini（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 iPhone 12（アップル）
6位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
8位 BASIO4（京セラ）
9位 iPhone 13 mini（アップル）
10位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。