今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、55型BRAVIA XRが2位浮上、シャープと首位争い 2021/11/28
「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
3位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
4位 AQUOS 4K 4T-C60CN1（シャープ）
5位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
6位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
7位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
8位 BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
9位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
10位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
3位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
4位 AQUOS 4K 4T-C60CN1（シャープ）
5位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
6位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
7位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
8位 BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
9位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
10位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。