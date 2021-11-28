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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、55型BRAVIA XRが2位浮上、シャープと首位争い　2021/11/28

実売データ

2021/11/28 12:00

　「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ
2位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
3位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
4位　AQUOS 4K 4T-C60CN1（シャープ）
5位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
6位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
7位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
8位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
9位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
10位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
 
XRJ-55A80J


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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