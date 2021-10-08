民放見逃し配信開始でテレビ代わりにもなるデスクトップPCの売れ筋は？　2021/10/8

実売データ

2021/10/08 09:00

　「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

2位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

5位　LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）

6位　IdeaCentre AIO350i
F0EU00FRJP（レノボ・ジャパン

7位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

8位　U500MA
U500MA-R74700S（ASUS

9位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン）

9位　ROG Strix GA15
G15DH-R5G1660TIEC（ASUS）
 
A2335/BAW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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