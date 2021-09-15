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今売れてるミラーレス一眼TOP10、「VLOGCAM ZV-E10」が2位浮上、ソニーが1位・2位独占　2021/9/15

実売データ

2021/09/15 12:30

　「BCNランキング」2021年8月30日から9月5日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

2位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）

3位　FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム

4位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

5位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

6位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

7位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

9位　EOS Kiss M EF-M15-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSKISSMBK-1545ISLK（キヤノン）

10位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）
 
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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