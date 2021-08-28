今売れてるカーナビTOP10、1位から4位までをパナソニックが独占　2021/8/28

「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、カーナビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Strada CN-E330D（パナソニック）
2位 Gorilla CN-G540D（パナソニック）
3位 Gorilla CN-G1500VD（パナソニック）
4位 Strada CN-RE07WD（パナソニック）
5位 MOGGY YPB747（ユピテル）
5位 彩速ナビ Type-S MDV-S708W（JVCケンウッド）
7位 Strada CN-F1D9VD（パナソニック）
8位 楽ナビ AVIC-RQ911-E（パイオニア）
9位 彩速ナビ Type-M MDV-M807HD（JVCケンウッド）
10位 Gorilla CN-G750D（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Strada CN-E330D（パナソニック）
2位 Gorilla CN-G540D（パナソニック）
3位 Gorilla CN-G1500VD（パナソニック）
4位 Strada CN-RE07WD（パナソニック）
5位 MOGGY YPB747（ユピテル）
5位 彩速ナビ Type-S MDV-S708W（JVCケンウッド）
7位 Strada CN-F1D9VD（パナソニック）
8位 楽ナビ AVIC-RQ911-E（パイオニア）
9位 彩速ナビ Type-M MDV-M807HD（JVCケンウッド）
10位 Gorilla CN-G750D（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。