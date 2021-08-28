今売れてるカーナビTOP10、1位から4位までをパナソニックが独占　2021/8/28

実売データ

2021/08/28 12:00

　「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、カーナビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Strada CN-E330D（パナソニック
2位　Gorilla CN-G540D（パナソニック）
3位　Gorilla CN-G1500VD（パナソニック）
4位　Strada CN-RE07WD（パナソニック）
5位　MOGGY YPB747（ユピテル
5位　彩速ナビ Type-S MDV-S708W（JVCケンウッド
7位　Strada CN-F1D9VD（パナソニック）
8位　楽ナビ AVIC-RQ911-E（パイオニア
9位　彩速ナビ Type-M MDV-M807HD（JVCケンウッド
10位 Gorilla CN-G750D（パナソニック）
 
CN-E330D


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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