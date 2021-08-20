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バッファローやエレコムを抑えて首位のメーカーは？今売れてる「外付けSSD」ランキング　2021/8/20

実売データ

2021/08/20 12:30

　「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital

2位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital）

3位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー

4位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

5位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

6位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

7位　外付けポータブルSSD 1TB ブラッ
ESD-EJ1000GBK（エレコム）

8位　Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG）

9位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（WesternDigital）

10位 SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）
 
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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