上半期に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPods人気衰えず、ソニー新機種は6位に登場 2021/8/16
実売データ
2021/08/16 07:30
「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年上半期（2021年1月～6月）の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が首位を獲得した。販売台数シェアは2位以下を大きく引き離して21.0％。発売から1年半以上が経過しても人気に陰りは見えない。同社は2位に「AirPods with Charging Case」、7位に「AirPods with Wireless Charging Case」がランクインしており、3製品の合計シェアは3割を超えた。
アップルを追うソニーは「WF-1000XM3」の後継モデル「WF-1000XM4(B)」を6月に発売。集計期間はわずか3週間程度にも関わらず、上半期6位にランクインする勢いを見せた。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年上半期（2021年1月～6月）の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が首位を獲得した。販売台数シェアは2位以下を大きく引き離して21.0％。発売から1年半以上が経過しても人気に陰りは見えない。同社は2位に「AirPods with Charging Case」、7位に「AirPods with Wireless Charging Case」がランクインしており、3製品の合計シェアは3割を超えた。
アップルを追うソニーは「WF-1000XM3」の後継モデル「WF-1000XM4(B)」を6月に発売。集計期間はわずか3週間程度にも関わらず、上半期6位にランクインする勢いを見せた。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。