1TBモデルが1位！　外付けSSD売れ筋　2021/8/6

実売データ

2021/08/06 18:00

　「BCNランキング」2021年7月26日から8月1日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

2位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（WesternDigital

3位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー

4位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

5位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

6位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（WesternDigital）

7位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

8位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

8位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

10位 Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG）
 
MU-PA1T0B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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