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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、ソニー好調続く、55型BRAVIAが首位浮上　2021/8/1

実売データ

2021/08/01 09:00

　「BCNランキング」2021年7月19日から25日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー
2位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
3位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
4位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
5位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
6位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
7位　AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ
8位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）
9位　REGZA 43M540X（TVS REGZA）
10位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
 
KJ-55X9500H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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