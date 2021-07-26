今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4」が再び2位に、AirPods Proを追う 2021/7/26
実売データ
2021/07/26 07:30
「BCNランキング」2021年7月12日から18日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 Bluetooth5.0 完全ワイヤレスイヤホンマイク スイッチ付 WH
RTWS01WH（テレホンリース）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 Bluetooth5.0 完全ワイヤレスイヤホンマイク スイッチ付 BK
RTWS01BK（テレホンリース）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 CX True Wireless Black
（Sennheiser）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 Bluetooth5.0 完全ワイヤレスイヤホンマイク スイッチ付 WH
RTWS01WH（テレホンリース）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 Bluetooth5.0 完全ワイヤレスイヤホンマイク スイッチ付 BK
RTWS01BK（テレホンリース）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 CX True Wireless Black
（Sennheiser）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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