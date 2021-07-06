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5月に売れたワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール・バッファロー・エレコムがランクイン　2021/7/6

実売データ

2021/07/06 12:00

　「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム

5位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

6位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

7位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

8位　Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）

9位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

10位 品名＋型番
TK-FDM110TXBK（エレコム）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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