5月に売れた4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープがソニー・パナを上回る　2021/7/4

実売データ

2021/07/04 12:30

　「BCNランキング」2021年5月1日から5月31日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
3位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー
4位　VIERA TH-43HX850（パナソニック
5位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）
6位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
7位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位　AQUOS 4K 4T-C60CN1（シャープ）
10位 AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
 
4T-C40CL1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 