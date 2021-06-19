今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、OPPOの新機種が初首位　2021/6/19

実売データ

2021/06/19 09:00

　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年6月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPO「Reno5 A」が首位に登場した。6月に発売したばかりの新製品で1位を獲得するのは初めて。OPPO製品が首位を獲得するのは3月8日週以来、13週ぶりだ。

1位　Reno5 A（OPPO）
2位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
3位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
3位　A73（OPPO）
5位　A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
7位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
 
Reno5 A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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