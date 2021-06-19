今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、OPPOの新機種が初首位 2021/6/19
「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年6月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPO「Reno5 A」が首位に登場した。6月に発売したばかりの新製品で1位を獲得するのは初めて。OPPO製品が首位を獲得するのは3月8日週以来、13週ぶりだ。
1位 Reno5 A（OPPO）
2位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
3位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
3位 A73（OPPO）
5位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年6月7日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPO「Reno5 A」が首位に登場した。6月に発売したばかりの新製品で1位を獲得するのは初めて。OPPO製品が首位を獲得するのは3月8日週以来、13週ぶりだ。
1位 Reno5 A（OPPO）
2位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
3位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
3位 A73（OPPO）
5位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。