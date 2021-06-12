今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミとOPPOが首位争い　2021/6/12

実売データ

2021/06/12 12:00

　「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
2位　A73(Rakuten mobile)（OPPO
3位　Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
5位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ
6位　AQUOS sense4 lite（シャープ）
7位　A73（OPPO）
8位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位　Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
 
Redmi Note 10 Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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