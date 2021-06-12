今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミとOPPOが首位争い 2021/6/12
「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
6位 AQUOS sense4 lite（シャープ）
7位 A73（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
6位 AQUOS sense4 lite（シャープ）
7位 A73（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。