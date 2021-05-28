軽いChromebookの販売が好調　軽量ノートPCのトップ10（1kg以下）　2021/5/28

実売データ

2021/05/28 18:00

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、軽量ノートPC（1kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

2位　FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通

3位　FMV LIFEBOOK UH90/E3 ピクトブラック
FMVU90E3B（富士通）

4位　FMV LIFEBOOK CH75/E3 モカブラウン
FMVC75E3M（富士通）

5位　FMV LIFEBOOK UH75/E3 シルバーホワイト
FMVU75E3W（富士通）

6位　LAVIE N12 ネイビーブルー
N1255/BAL（NEC

7位　dynabook G6 オニキスブルー
P1G6PPBL（Dynabook

8位　LAVIE N12 パールホワイト
N1255/BAW（NEC

9位　LAVIE Pro Mobile ネイビーブルー
PM750/BAL（NEC）

10位 dynabook G6 パールホワイト
P1G6PPBW（Dynabook）

10位 dynabook V6
P1V6PPBB（Dynabook）
 
ASUS「ASUS Chromebook C223NA」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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