Wi-Fi 6対応モデルが人気！　無線LANルーター売れ筋ランキング　2021/4/29

実売データ

2021/04/29 18:00

　「BCNランキング」2021年4月19日から25日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC

2位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー

3位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

4位　Archer AX73
TP-LINK Technologies）

5位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

6位　Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）

7位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

8位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

9位　Aterm WG2600HP4
PA-WG2600HP4（NEC）

10位 Aterm WX3000HP
PA-WX3000HP（NEC）
 
バッファローの「Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation」が2位にランクイン


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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