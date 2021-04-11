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今売れてるスマートフォンTOP10、シャープのAQUOS senseシリーズが4製品ランクイン　2021/4/11

実売データ

2021/04/11 12:00

　「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 12 mini（アップル）
5位　Galaxy A21（SAMSUNG
6位　Reno3 A（OPPO
7位　AQUOS sense4（シャープ
8位　AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
9位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
 
AQUOS sense5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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