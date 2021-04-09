手ブレ補正でキレイな動画を撮影可能！ 今売れてるデジタルビデオカメラ 2021/4/9
実売データ
2021/04/09 18:00
「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
2位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
3位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX2M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
2位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
3位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX2M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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