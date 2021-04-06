今売れてるホームシアターシステムTOP10、「BOSE TV SPEAKER」が2週連続首位　2021/4/6

実売データ

2021/04/06 12:00

　「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Bose TV Speaker
（BOSE）

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

3位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

5位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

6位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

8位　Solo 5 TV sound system
BOSE

9位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）

10位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）
 
BOSE TV SPEAKER


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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