一人1台へ、いま売れているノートPCは？　2021/4/1

「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
2位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通）
4位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
6位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
8位 LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）
9位 FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
2位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
3位 FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通）
4位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
6位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
8位 LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）
9位 FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。