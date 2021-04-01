一人1台へ、いま売れているノートPCは？　2021/4/1

実売データ

2021/04/01 18:00

　「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　FMV LIFEBOOK CH75/E3 ベージュゴールド
FMVC75E3G（富士通

4位　ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）

5位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

8位　LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）

9位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
 
N1565/AAL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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