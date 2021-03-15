今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE「QuietComfort Earbuds」がTOP5返り咲き 2021/3/15
実売データ
2021/03/15 07:30
「BCNランキング」2021年3月1日から7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
7位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A7T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
10位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
6位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
7位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A7T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
10位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。