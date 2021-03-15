  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE「QuietComfort Earbuds」がTOP5返り咲き　2021/3/15

今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE「QuietComfort Earbuds」がTOP5返り咲き　2021/3/15

実売データ

2021/03/15 07:30

　「BCNランキング」2021年3月1日から7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）

6位　Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker

7位　CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A7T-B（JVCケンウッド

9位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド

10位　Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
 
QuietComfort Earbuds Triple Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 