今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザー「CX 400BT」が初TOP3入り 2021/3/1
実売データ
2021/03/01 12:00
「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年2月15日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX 400BT True Wireless Black」が先週から1ランクアップの3位に浮上。このところアップルとソニーで占めていたTOP3に食い込んできた。第3のメーカーがTOP3に登場したのは2020年10月12日週以来、17週ぶりだ。同機種は「新生活応援セール」の影響で週を追うごとに順位を上げている。色違いの「CX 400BT True Wireless White」も6位にランクイン。2機種同時にTOP10入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
6位 CX 400BT True Wireless White
（Sennheiser）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年2月15日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX 400BT True Wireless Black」が先週から1ランクアップの3位に浮上。このところアップルとソニーで占めていたTOP3に食い込んできた。第3のメーカーがTOP3に登場したのは2020年10月12日週以来、17週ぶりだ。同機種は「新生活応援セール」の影響で週を追うごとに順位を上げている。色違いの「CX 400BT True Wireless White」も6位にランクイン。2機種同時にTOP10入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
6位 CX 400BT True Wireless White
（Sennheiser）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。