今売れてる有線イヤホン・ヘッドセットTOP10、アップルが1位・2位を独占 2021/2/27
実売データ
2021/02/27 12:00
「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、有線イヤホン・ヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/A（アップル）
2位 Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）
3位 ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック）
4位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー）
5位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー）
6位 Razer Hammerhead Pro V2
RZ04-01730100-R3A1（Razer）
7位 USBヘッドセット(イヤーフックタイプ)
HS-EP13USV（エレコム）
8位 ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）
9位 イヤホン ラジオ/ラジカセ用
MR-L30（JVCケンウッド）
10位 ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/A（アップル）
2位 Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）
3位 ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック）
4位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー）
5位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー）
6位 Razer Hammerhead Pro V2
RZ04-01730100-R3A1（Razer）
7位 USBヘッドセット(イヤーフックタイプ)
HS-EP13USV（エレコム）
8位 ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）
9位 イヤホン ラジオ/ラジカセ用
MR-L30（JVCケンウッド）
10位 ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。