今売れてる有線イヤホン・ヘッドセットTOP10、アップルが1位・2位を独占　2021/2/27

実売データ

2021/02/27 12:00

　「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、有線イヤホン・ヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/Aアップル

2位　Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）

3位　ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック

4位　密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー

5位　密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー）

6位　Razer Hammerhead Pro V2
RZ04-01730100-R3A1（Razer）

7位　USBヘッドセット(イヤーフックタイプ)
HS-EP13USV（エレコム

8位　ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）

9位　イヤホン ラジオ/ラジカセ
MR-L30（JVCケンウッド

10位　ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック）
 
EarPods with Lightning Connector


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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