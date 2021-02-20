売れているのはソニー？パナソニック？ デジタルビデオカメラ売れ筋TOP10 2021/2/20
実売データ
2021/02/20 12:00
「BCNランキング」2021年2月8日から14日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
2位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
9位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
10位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
2位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
9位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
10位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。