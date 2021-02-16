今売れてるホームシアターシステムTOP10、JBLの新製品が5位にランクイン 2021/2/16
ｱﾅﾘｽﾄPOSﾃﾞｰﾀ分析
2021/02/16 07:30
「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
2位 Bose TV Speaker
（BOSE）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
6位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
9位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
10位 サウンドバー
SR-C20A（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
2位 Bose TV Speaker
（BOSE）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
6位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
9位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
10位 サウンドバー
SR-C20A（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。