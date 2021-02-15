今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザー「CX 400BT」がTOP10入り 2021/2/15
実売データ
2021/02/15 12:00
「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年2月1日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-XB700(B)」が前週7位から4ランクアップして3位に浮上。2020年8月24日週以来のTOP3入りだ。9位にはSennheiser「CX 400BT True Wireless Black」が急浮上。2020年9月25日の発売以来、初めてTOP10に入った。「新生活応援セール」として同社が2月4日から約4割引で販売していることもあり、売り上げが急増した。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
8位 いい音 ケーブルが一切ないBluetoothカナル型ワイヤレスイヤホン ディープブラック TA-CI01TW DBK（モアベスト）
9位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年2月1日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-XB700(B)」が前週7位から4ランクアップして3位に浮上。2020年8月24日週以来のTOP3入りだ。9位にはSennheiser「CX 400BT True Wireless Black」が急浮上。2020年9月25日の発売以来、初めてTOP10に入った。「新生活応援セール」として同社が2月4日から約4割引で販売していることもあり、売り上げが急増した。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
8位 いい音 ケーブルが一切ないBluetoothカナル型ワイヤレスイヤホン ディープブラック TA-CI01TW DBK（モアベスト）
9位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。