今売れてるミラーレス一眼TOP10、α6400が2週連続の1位・2位独占　2021/2/3

実売データ

2021/02/03 07:30

　「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

2位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

3位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン

4位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
オリンパス

5位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

6位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

7位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

8位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）

8位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

10位　α7 III ズームレンズキット
ILCE-7M3K（ソニー）

10位　α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）
 
α6400 ダブルズームレンズキット シルバー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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