今売れてるミラーレス一眼TOP10、α6400が2週連続の1位・2位独占　2021/2/3

「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
2位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
3位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
4位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
7位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
8位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
8位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
10位 α7 III ズームレンズキット
ILCE-7M3K（ソニー）
10位 α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
2位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
3位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
4位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
7位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
8位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
8位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
10位 α7 III ズームレンズキット
ILCE-7M3K（ソニー）
10位 α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。