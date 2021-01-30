今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Rakuten Handが2週連続首位 2021/1/30
「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位 A5 2020（OPPO）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
5位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
6位 A73（OPPO）
7位 P40 lite 5G CDY-NX9A（Huawei Technologies）
8位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位 A5 2020（OPPO）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
5位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
6位 A73（OPPO）
7位 P40 lite 5G CDY-NX9A（Huawei Technologies）
8位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
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- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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