今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Rakuten Handが2週連続首位　2021/1/30

実売データ

2021/01/30 17:30

　「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位　A5 2020（OPPO
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ
5位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
6位　A73（OPPO）
7位　P40 lite 5G CDY-NX9A（Huawei Technologies
8位　Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
9位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）    
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
 
Rakuten Hand


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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