  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 4K非対応液晶テレビで今一番売れているのは？　4K非対応液晶テレビ売れ筋ランキングTOP10

4K非対応液晶テレビで今一番売れているのは？　4K非対応液晶テレビ売れ筋ランキングTOP10

実売データ

2021/01/28 12:00

　「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、液晶テレビ4K未満）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS 2T-C32AE1（シャープ
2位　32S515（TCL Corporation）
3位　REGZA 32V34（東芝
4位　REGZA 32S24（東芝）
5位　AQUOS 2T-C42BE1（シャープ）
6位　24V型 HD LED液晶テレビ 24A50（Hisense
7位　REGZA 24V34（東芝）
8位　REGZA 40V34（東芝）
9位　REGZA 40S22（東芝）
10位 VIERA TH-32H300（パナソニック
 
2T-C32AE1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 