ノートPC売れ筋ランキングTOP10　今もっとも売れている機種は

「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
2位 IdeaPad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
4位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
5位 FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）
6位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
10位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
2位 IdeaPad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
4位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
5位 FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）
6位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
10位 LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。