ノートPC売れ筋ランキングTOP10　今もっとも売れている機種は

実売データ

2021/01/14 12:30

　「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通

2位　IdeaPad Slim 350
81W1010MJP（レノボ・ジャパン

3位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

5位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）

6位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）

10位　LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）
 
FMVA42E1W1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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