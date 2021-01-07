今もっとも売れているデジタルビデオカメラは？ BCNランキングTOP10
実売データ
2021/01/07 12:00
「BCNランキング」2020年12月28日から2021年1月3日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
3位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
6位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
9位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
3位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
6位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
9位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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