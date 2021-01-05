2020年に売れたグラフィックボードTOP10、ZOTAC・CFD・MSIの3社が上位で拮抗　2021/1/5

実売データ

2021/01/05 12:00

　「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16620F-10L（ZOTAC）

2位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650-E4GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売

3位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）

4位　ビデオボード PCI Expressバス用
RX 570 ARMOR 8G J（MSI

5位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）

6位　ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16520F-10L（ZOTAC

7位　ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）

8位　ビデオボード PCI Expressバス用
GEFORCE GTX 1050 TI 4GT LP（MSI）

9位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）

10位　ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1650 AERO ITX 4G OC（MSI）
 
ZT-T16620F-10L


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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