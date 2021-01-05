2020年に売れたグラフィックボードTOP10、ZOTAC・CFD・MSIの3社が上位で拮抗　2021/1/5

「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16620F-10L（ZOTAC）
2位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650-E4GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）
3位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）
4位 ビデオボード PCI Expressバス用
RX 570 ARMOR 8G J（MSI）
5位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）
6位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16520F-10L（ZOTAC）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）
8位 ビデオボード PCI Expressバス用
GEFORCE GTX 1050 TI 4GT LP（MSI）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）
10位 ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1650 AERO ITX 4G OC（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16620F-10L（ZOTAC）
2位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650-E4GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）
3位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）
4位 ビデオボード PCI Expressバス用
RX 570 ARMOR 8G J（MSI）
5位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）
6位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16520F-10L（ZOTAC）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）
8位 ビデオボード PCI Expressバス用
GEFORCE GTX 1050 TI 4GT LP（MSI）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）
10位 ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1650 AERO ITX 4G OC（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。