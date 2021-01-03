2020年に売れたマザーボードTOP10、ASRock「Steel Legend」が首位、B450搭載製品が上位に並ぶ 2021/1/3
「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）
2位 SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）
3位 SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）
4位 SocketAM4 AMD B450
B450M Steel Legend（ASRock）
5位 SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）
6位 Socket1151 Intel Z390
ROG STRIX Z390-F GAMING（ASUS）
7位 Socket1151 Intel H310
H310CM-HDV/M.2（ASRock）
8位 Socket1151 Intel Z390
Z390 Pro4（ASRock）
9位 Socket1150 Intel B85
B85M-G（ASUS）
10位 SocketAM4 AMD X570
TUF GAMING X570-PLUS（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）
2位 SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）
3位 SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）
4位 SocketAM4 AMD B450
B450M Steel Legend（ASRock）
5位 SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）
6位 Socket1151 Intel Z390
ROG STRIX Z390-F GAMING（ASUS）
7位 Socket1151 Intel H310
H310CM-HDV/M.2（ASRock）
8位 Socket1151 Intel Z390
Z390 Pro4（ASRock）
9位 Socket1150 Intel B85
B85M-G（ASUS）
10位 SocketAM4 AMD X570
TUF GAMING X570-PLUS（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。