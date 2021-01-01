  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 2020年に売れた無線LANルーターTOP10、バッファロー変わらぬ人気で5製品がランクイン　2021/1/1

2020年に売れた無線LANルーターTOP10、バッファロー変わらぬ人気で5製品がランクイン　2021/1/1

実売データ

2021/01/01 19:00

　「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー

2位　Aterm WG1200HS3
PA-WG1200HS3（NEC

3位　QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機 ツメの折れないLANケーブル付き WSR-2533DHPL-C（バッファロー）

4位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

5位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

6位　Aterm WG2600HS
PA-WG2600HS（NEC

7位　Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）

8位　11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム

9位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ホワイト
WSR-2533DHP3-WH（バッファロー）

10位　Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム）
 
WSR-2533DHP3-BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 