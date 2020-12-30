今売れてるビデオキャプチャー機器TOP10、アイ・オーやCorsair、AVerMediaが上位入り 2020/12/30
実売データ
2020/12/30 07:30
「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、ビデオキャプチャー機器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2（IOデータ機器）
2位 Elgato Game Capture HD60 S
1GC109901004（Corsair）
3位 HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC（IOデータ機器）
4位 Live Gamer EXTREME 2 GC550 PLUS
GC550PLUS（AVerMedia）
5位 Xit Stick
XIT-STK100（ピクセラ）
6位 game capture HD60 S
（Eve Systems）
7位 Xit Air Box lite
XIT-AIR50（ピクセラ）
8位 ATEM Mini
（Blackmagic Design）
9位 UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター
GV-HUVC（IOデータ機器）
10位 Live Gamer ULTRA
GC553（AVerMedia）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2（IOデータ機器）
2位 Elgato Game Capture HD60 S
1GC109901004（Corsair）
3位 HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC（IOデータ機器）
4位 Live Gamer EXTREME 2 GC550 PLUS
GC550PLUS（AVerMedia）
5位 Xit Stick
XIT-STK100（ピクセラ）
6位 game capture HD60 S
（Eve Systems）
7位 Xit Air Box lite
XIT-AIR50（ピクセラ）
8位 ATEM Mini
（Blackmagic Design）
9位 UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター
GV-HUVC（IOデータ機器）
10位 Live Gamer ULTRA
GC553（AVerMedia）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。