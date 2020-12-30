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今売れてるビデオキャプチャー機器TOP10、アイ・オーやCorsair、AVerMediaが上位入り　2020/12/30

実売データ

2020/12/30 07:30

　「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、ビデオキャプチャー機器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2（IOデータ機器）

2位　Elgato Game Capture HD60 S
1GC109901004（Corsair）

3位　HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC（IOデータ機器）

4位　Live Gamer EXTREME 2 GC550 PLUS
GC550PLUS（AVerMedia

5位　Xit Stick
XIT-STK100（ピクセラ

6位　game capture HD60 S
（Eve Systems）

7位　Xit Air Box lite
XIT-AIR50（ピクセラ）

8位　ATEM Mini
（Blackmagic Design）

9位　UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプタ
GV-HUVC（IOデータ機器）

10位　Live Gamer ULTRA
GC553（AVerMedia）
 
Elgato Game Capture HD60 S


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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